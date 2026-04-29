Canadá anuncia su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para Sáhara Occidental

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, durante un acto en Calgary en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Dave Chidley

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canadá ha anunciado su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para Sáhara Occidental como "base para una solución mutuamente aceptable" al conflicto, a pesar del rechazo frontal del Frente Polisario a la propuesta, que ha ganado apoyos internacionales durante los últimos años, incluido el de España.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, ha trasladado esta postura a su homólogo de Marruecos, Naser Burita, en una conversación mantenida el martes, según ha desvelado la cartera canadiense en un comunicado, en lo que supone la primera vez en la que Ottawa apoya la propuesta de Rabat, respaldada por la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Así, Anand "reconoce la importancia del asunto de Sáhara Occidental para Marruecos" y "toma nota" de la aprobación de la citada resolución para mostrar su apoyo al plan de autonomía "como base para una solución mutuamente aceptable y como una iniciativa seria y creíble para lograr una solución justa y duradera del conflicto".

La jefa de la diplomacia canadiense ha insistido además en "la necesidad de alcanzar una solución política duradera, justa y mutuamente aceptable, de conformidad con los principios de la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad (de la ONU).

Anand ha expresado además su "interés" en "realizar una visita oficial a Marruecos en las próximas semanas" en el marco de la conversación, en la que ambos ministros han abordado los lazos entre ambos países y han reafirmado su compromiso con "unas renovadas relaciones bilaterales fundamentadas en el respeto mutuo, el diálogo constructivo y la apertura".

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, , una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.