Canadá confirma 30 nacionales en paradero desconocido tras las inundaciones en el norte de Nepal

Viviendas en Nuwakot, en el norte de Nepal, anegadas por las inundaciones - Europa Press/Contacto/Gopal Dahal

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Canadá han informado este jueves de que hay 30 connacionales con residencia permanente en Nepal que se encuentran en paradero desconocido tras las inundaciones registradas en la víspera a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, un suceso que deja hasta el momento casi 390 muertos solo en territorio nepalí.

El Ministerio de Exteriores ha indicado en sus redes sociales que hasta el momento "tiene constancia de que hay 30 canadienses y residentes permanentes en Nepal y en la región del Tíbet cuyo paradero y bienestar aún no se han confirmado".

La cartera diplomática ha advertido en todo caso de que la cifra puede variar conforme los equipos de rescate y las autoridades van avanzando en sus labores de localización de víctimas y evaluación de daños en unas circunsantacias que Ottawa ha calificado de "extremadamente difíciles".

La ministra Anita Anand ha señalado en la misma nota que cinco funcionarios consulares están viajando a Katmandú, capital de Nepal, para brindar apoyo a los canadienses en el país y ha asegurado que enviarán "más recursos según sea necesario".

"Nuestros funcionarios consulares están trabajando con urgencia para establecer contacto y confirmar su seguridad (...) Además de colaborar estrechamente con nuestros homólogos nepalíes y chinos, también nos estamos coordinando con socios y aliados internacionales que también tienen ciudadanos en la región", ha agregado.