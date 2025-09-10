Canadá dice estar "evaluando" su relación con Israel tras los ataques contra Qatar

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, ha anunciado este miércoles que Canadá está "evaluando la relación con Israel" tras el ataque contra la capital de Qatar, Doha, y después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya propuesto suspender parcialmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel.

"Estamos evaluando la relación con Israel. Por supuesto, el ataque de ayer en Qatar fue inaceptable. Fue una violación del espacio aéreo qatarí. Hubo muertos en (su) territorio en un momento en el que Qatar estaba intentado facilitar la paz. Hay muchos factores en juego en Oriente Próximo en este momento y, en el fondo, la postura de Canadá es que debemos trabajar por la paz (en la región) y abordar la situación humanitaria en Gaza", ha declarado.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno canadiense "es el tercer mayor donante de ayuda humanitaria" y ha pedido que los camiones de comida pasen por tierra a la Franja para que los puntos de distribución "Sean un lugar donde las personas que necesitan alimentos puedan obtenerlos".

"Al mismo tiempo, instamos al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a liberar a todos los rehenes (vivos) y los cuerpos (del resto). También pedimos a Hamás que deponga las armas y garantice que no participarán en el futuro gobierno de Palestin", ha añadido la jefa de la diplomacia del país norteamericano.

Durante una rueda de prensa tras una reunión del gubernamental Partido Liberal en la ciudad canadiense de Edmonton (Alberta), ha recordado que Canadá reconocerá formalmente a finales de mes a Palestina como Estado y ha asegurado que -desde que anunciaron esta medida- han estado en "estrecha colaboración" con la Autoridad Palestina para asegurar la desmilitarización del enclave, elecciones demócraticas y programas educativos y sociales, para tener "una hoja de ruta establecida para el futuro de Palestina".