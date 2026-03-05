Canadá no descarta "categóricamente" participar en la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

El primer ministro de Canadá, Mark Carney - Europa Press/Contacto/Adrian Wyld

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha declarado este jueves que no puede descartar una eventual participación de su país en el conflicto abierto en Oriente Próximo, desde que el pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva sorpresa contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e instalaciones de Washington en hasta cinco países del golfo Pérsico.

"Nunca se puede descartar categóricamente la participación", ha afirmado en una rueda de prensa conjunta con su homólogo australiano, Anthony Albanese, al ser preguntado directamente por si Ottawa se sumaría esta campaña militar contra Teherán.

El jefe del Ejecutivo canadiense ha puntualizado que "apoyaremos a nuestros aliados cuando sea razonable hacerlo", en una comparecencia recogida por la cadena CBC en la que también ha afirmado que desea una "distensión más amplia" de las hostilidades en la zona.

Con todo, Carney ha advertido de que esto no se puede lograr a menos que se elimine la capacidad de las autoridades iraníes para desarrollar armas nucleares.