El candidato derechista De la Espriella afirma que entregaría a Petro a EEUU si fuera presidente de Colombia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha asegurado que en caso de ser presidente de Colombia entregaría al ahora mandatario, Gustavo Petro, a las autoridades de Estados Unidos si así se lo solicitaran, unas declaraciones que a aluden a las supuestas investigaciones desde Washington por narcotráfico.

"Miles de colombianos han sido extraditados por conspiración para el tráfico de drogas", ha recordado el candidato ultraconservador, para quien estas investigaciones de las que han venido hablando los medios estadounidenses responden a lo que el considera la fallida política contra las drogas de Petro.

"Si eres presidente y entregas una región como el Catatumbo para que se vuelva una zona franca del narcotráfico y detienes programas de interdicción y fumigación, tenemos una clara conspiración y eso a la luz de la ley norteamericana puede configurar un delito", ha valorado en una entrevista para Caracol Radio.

"Si yo estoy como presidente y me lo piden en extradición, yo lo entrego", ha enfatizado De la Espriella, quien mantiene una lucha fratricida con la otra principal aspirante de la derecha colombiana, Paloma Valencia, para ver quien será el rival del candidato oficialista, Iván Cepeda, en segunda vuelta.

'The New York Times' publicó la semana pasada que las fiscalías de Manhattan y Brooklyn han abierto investigaciones al presidente colombiano, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos la financiación de su campaña de 2022 con dinero procedente de las drogas, extremo que el mandatario niega.

La supuesta investigación, de la que Washington no ha dado confirmación oficial, llega en un momento en el que la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Petro se había estabilizado, después de varios meses de amenazas, acusaciones, e incluso entre insultos del estadounidense.

En plena campaña electoral en Colombia, donde el candidato afín a Cepeda parte como favorito, no sería la primera vez que Trump irrumpe en los procesos electorales de la región, llegando incluso a condicionar cualquier tipo de ayuda a la victoria de su favorito, como ya ocurrió en el caso de Honduras.

Según un último sondeo del Centro Nacional de Consultoría, De la Espriella tiene el 15,7% de la intención de voto en primera vuelta, por detrás del 22,2% de Paloma Valencia, que por primera vez se coloca como la primera opción entre el electorado conservador. Cepeda encabeza el sentir general con el 34,5% de los apoyos.