El candidato opositor Bobi Wine es trasladado "por la fuerza" a un "destino desconocido", según su partido

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP) ha denunciado este viernes que un helicóptero del Ejército de Uganda ha sacado "por la fuerza" de su residencia en el distrito de Wakiso, a las afueras de Kampala, al candidato presidencial Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, y le ha trasladado a un "destino desconocido".

"Un helicóptero del Ejército ha aterrizado en el complejo del presidente Bobi Wine y le ha llevado por la fuerza a un destino desconocido", ha indicado sin dar más detalles en redes sociales el partido, que poco antes ha denunciado que agentes de seguridad se habían desplegado en su residencia.

La NUP ha asegurado que las fuerzas del orden han cortado "deliberadamente el suministro eléctrico y destruido la cerca eléctrica perimetral", mientras que también han "agredido violentamente" a los guardias de seguridad privados de Wine.

A última hora del jueves, su partido ya denunció que las fuerzas de seguridad habían rodeado su domicilio y le habían puesto bajo "arresto domiciliario" junto a su esposa después de que denunciara irregularidades en la jornada electoral, incluyendo detenciones, fraude, presiones y cortes de internet.

AL MENOS 12 MUERTOS POR VIOLENCIA POSTELECTORAL

La responsable de la Policía del distrito de Butambala, Lydia Katushabe, ha confirmado este viernes que al menos doce personas han muerto y decenas han resultado heridas como parte de la violencia que ha estallado en el país por el retraso en el proceso de conteo de votos, según ha recogido el diario 'Daily Monitor'.

Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ugandesas se habrían producido después de que se produjera un malentendido entre partidarios de un legislador local en ejercicio que competía contra un candidato independiente, declarado ganador de las elecciones parlamentarias en el distrito.

Los datos de la comisión electoral dan el 76,25% de los votos en las últimas elecciones al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, mientras que el candidato de la NUP se habría hecho con el 19,85% de los apoyos. Muy por detrás figuran el resto de aspirantes, sin posibilidades reales de hacerse con la victoria en las urnas.