El candidato presidencial rumano Dan apela al voto europeísta en la segunda vuelta de los comicios

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bucarest y candidato independiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales rumanas que se celebran este domingo, Nicusor Dan, ha apelado al voto europeísta de futuro para intentar derrotar a su rival, el ultraderechista de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), George Simion.

Dan ha pedido la movilización de "la gente silenciosa, honesta, trabajadora y que no se siente representada desde hace mucho tiempo". "Hace dos semanas los rumanos votaron cambio. La cuestión es qué cambio. Yo voto por un cambio que traiga prosperidad, con rumbo a Europa y colaboración con nuestros socios y no por el aislamiento de Rumanía", ha argumentado, según recoge el diario rumano 'Libertatea'.

Para Dan, Rumanía "elige su futuro no para cinco años, sino para más tiempo". "Es un punto de inflexión. Son unas elecciones muy importantes. Invito a todos a salir y votar", ha apelado.

"He votado con esperanza porque Rumanía y la diáspora y la república de Moldavia tiene la gente para construir la Rumanía que queremos", ha añadido desde Fagaras, en el norte del país.

"He elegido votar aquí, en Fagaras, para demostrar a la gente que es importante no olvidar de dónde venimos y porque no hay dos Rumanías, una de las grandes ciudades y otra rural", ha destacado en referencia a su imagen de candidato urbano.

En la primera vuelta Simion fue el candidato más votado (40 por ciento), mientras que su rival, el alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, obtuvo casi un 21 por ciento de votos. Los resultados se presumen ajustados, en especial porque Dan lograría hacerse con los votos de un oficialismo en horas bajas.