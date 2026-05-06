Caracas tilda de "montaje" el tiroteo en el que resultó herido un militar guyanés el martes

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha catalogado de "montaje" el tiroteo registrado el martes en el que un militar de las Fuerzas Armadas de Guyana resultó herido mientras patrullaba en la frontera con Venezuela y ha vinculado el incidente a las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, sobre la disputa por el Esequibo.

"Resulta ya agotador que el Gobierno de Guyana recurra, una y otra vez, a este tipo de relatos y montajes precisamente cuando suceden procedimientos vinculados a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba", ha expresado en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha insistido en que Guyana no podrá "desviar la atención de la verdad histórica, jurídica y política" de que "la única vía válida para resolver esta controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, vigente hoy y mecanismo diplomático y pacífico" al que se comprometieron ambas naciones.

Sus palabras se producen después de que la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) confirmara el martes que uno de sus militares resultó herido de bala en la pierna derecha durante una operación de patrullaje a lo largo de la frontera, tras lo que fue evacuado a Georgetown para recibir atención médica.

"Aproximadamente a las 11.30 horas, una patrulla fluvial de la GDF que escoltaba tres embarcaciones civiles que transportaban personal y carga desde Makapa hasta Eteringbang fue atacada a tiros en las cercanías de Black Water. La patrulla respondió al fuego y logró alejar el convoy de la zona", indicó en un comunicado.

El territorio que reclama Caracas está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el citado laudo.

Por su parte, Caracas defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.

Para Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, es el curso del río Esequibo el que delimita la frontera. Durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, las autoridades eligieron a un gobernador para el territorio disputado tras celebrar elecciones legislativas en mayo de 2025.