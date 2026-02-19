Carlos III afirma que "la ley debe seguir su curso" tras la detención de Andrés de Inglaterra en Reino Unido

Archivo - El rey Carlos III de Inglaterra (archivo) - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rey Carlos III de Inglaterra ha afirmado este jueves que "la ley debe seguir su curso" tras la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrés Mountbatten-Windsor y las sospechas sobre mala conducta en el ejercicio de un cargo público", ha dicho. "Lo que viene ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto es investigado de manera adecuada y por las autoridades competentes", ha sostenido, según un comunicado publicado por la Casa Real británica.

"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales", ha señalado el monarca. "Dejen que lo diga claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería adecuado que haga más comentarios sobre este asunto. Mientras, mi familia y yo seguiremos con nuestros deberes y servicio a todos ustedes", ha zanjado.

Horas antes, la Policía del Valle del Támesis había anunciado en un comunicado que "como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público". "Se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk", agregó, después de que la cadena de televisión británica BBC señalara que el detenido era el antiguo príncipe de Inglaterra y hermano de Carlos III.

La detención ha tenido lugar semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 dijo que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.