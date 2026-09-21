Carney y Macron sellan una alianza estratégica para blindar la cooperación en sectores como seguridad, energía y defensa

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente francés, Emmanuel Macron - Adrian Wyld / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han mantenido este domingo un encuentro en San Pedro y Miquelón, durante la visita del jefe del Gobierno canadiense al archipiélago, en una reunión centrada en la seguridad, la economía, la energía y la defensa y la cooperación tecnológica entre ambos países.

Carney y Macron han puesto de relieve la solidez de las relaciones históricas que mantienen Canadá y Francia y han coincidido en la necesidad de ampliar su cooperación ante un escenario internacional marcado por una creciente fragmentación y por nuevos desafíos para la seguridad.

A este respecto, ambos mandatarios han planteado como objetivos comunes reforzar la capacidad de resistencia de sus sociedades y consolidar la prosperidad y la seguridad a ambos lados del Atlántico, según un comunicado compartido por la oficina del primer ministro canadiense tras el encuentro.

Durante las conversaciones, los dos dirigentes han examinado además el potencial de una futura asociación entre Canadá y la Unión Europea, destinada a aumentar la capacidad colectiva para afrontar crisis y amenazas. La propuesta se apoyaría, según lo tratado por ambos, en valores compartidos y en la combinación de capacidades estratégicas de Canadá y de los países europeos para impulsar tanto la soberanía como el crecimiento económico.

COOPERACIÓN EN SECTORES ESTRATÉGICOS

Uno de los acuerdos alcanzados en el marco de esta reunión contempla una mayor cooperación en el ámbito espacial. Carney y Macron han encargado a sus respectivos organismos espaciales, departamentos de Defensa y sectores industriales que trabajen en el desarrollo y puesta en común de infraestructuras, incluidos sistemas de lanzamiento y equipamientos terrestres destinados a la recepción y el control.

En este contexto, ambos han destacado las posibilidades de colaboración existentes entre empresas canadienses, francesas y europeas.

La dimensión económica ha ocupado también un lugar destacado en una reunión en la que ambos líderes han celebrado el lanzamiento de una nueva alianza estratégica impulsada por la Cámara de Comercio de Canadá y la Cámara de Comercio e Industria de Francia (CCI France): una iniciativa a que pretende estrechar las relaciones empresariales y ampliar la cooperación económica entre los dos países, así como contribuir a una mayor diversificación de los intercambios comerciales bilaterales.

La agenda conjunta se extenderá asimismo a otros sectores considerados estratégicos, entre ellos la defensa, la industria aeroespacial o la prevención y respuesta a los incendios forestales.

ENERGÍA, IA Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

En el plano internacional, Carney y Macron han analizado la guerra de Ucrania, la seguridad de Europa y del espacio transatlántico, la situación en Oriente Próximo o los asuntos relacionados con el Ártico. También han estudiado las consecuencias que los conflictos internacionales están teniendo sobre el abastecimiento energético y han acordado, a este respecto, incrementar la coordinación bilateral en materia de seguridad energética.

Esta mayor cooperación energética tendrá lugar mientras Canadá intensifica sus planes para desarrollar sus recursos tanto de energías limpias como convencionales y aspira a aprovechar todo su potencial en ambos ámbitos.

La inteligencia artificial y las tecnologías emergentes han formado igualmente parte de la agenda del día.

Tras los debates mantenidos durante la Cumbre de Líderes del G7 celebrada en Évian, Francia, ambos dirigentes han abogado por una mayor cooperación entre los países que se encuentran a la vanguardia de la inteligencia artificial, entre ellos Canadá y Francia. En esta línea, Carney ha puesto de relieve la disposición de Canadá a actuar como un socio fiable en el desarrollo responsable de las nuevas tecnologías.

La visita ha adquirido un cariz histórico al tratarse de la primera ocasión en que un primer ministro canadiense viaja oficialmente a San Pedro y Miquelón.

En este entorno, Carney y Macron han resaltado los vínculos históricos, personales, culturales y económicos que conectan el archipiélago francés con las comunidades de la región atlántica de Canadá, al tiempo que han pedido a la Comisión Regional Conjunta de Cooperación que amplíe sus actuaciones en cuatro ámbitos: integración económica y diversificación del comercio; transición energética y descarbonización; adaptación y resistencia frente a los efectos del cambio climático, junto a los sistemas de alerta temprana; y seguridad en las fronteras.

La jornada ha incluido posteriormente una ceremonia conmemorativa dedicada a la incorporación de San Pedro y Miquelón a la Francia Libre en 1941, en la que Carney y Macron han rendido homenaje a las personas que defendieron entonces la libertad y la democracia, valores que, según señala la nota del Gobierno canadiense, continúan formando parte de los vínculos entre Canadá y Francia.

La presencia de ambos dirigentes en el archipiélago ha servido además para poner de relieve su relevancia geopolítica. Canadá ha reafirmado su soberanía y la de este territorio franco-norteamericano, cuya ubicación convierte a Francia en país vecino de Canadá y otorga a San Pedro y Miquelón una importancia estratégica como conexión entre Canadá y Europa.

Al término del encuentro, Carney y Macron han acordado mantener una comunicación estrecha y dar continuidad a sus conversaciones en Nueva York durante los próximos días, coincidiendo con la celebración del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.