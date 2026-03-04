La Casa Blanca afea a la prensa por caer en la "propaganda iraní" sobre su implicación en al ataque a una escuela

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Hu Yousong

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha afeado este miércoles a la prensa por haber caído en la "propaganda iraní" que señala al Ejército estadounidense de ser responsable de un ataque contra una escuela el sur del país el pasado sábado, que dejó más de cien muertos. "Le advierto de que no señale con el dedo a Estados Unidos", ha avisado.

"Quiero decirle de manera muy firme que Estados Unidos no ataca a civiles, a diferencia del régimen deshonesto iraní que ataca a civiles, que mata niños, que ha matado a miles de su propia gente en las últimas semanas y usa propaganda con bastante eficacia", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Desafortunadamente muchas personas en esta sala han caído en esa propaganda", ha respondido la portavoz a una pregunta de la prensa sobre la posible responsabilidad del Ejército de Estados Unidos. "Eso no es algo que hagan estas Fuerzas Armadas", ha insistido.

Leavitt ha señalado que no tienen conocimiento de que las fuerzas estadounidenses están detrás de lo ocurrido y ha recordado que se trata de una cuestión que ya está siendo investigada por el Departamento de Defensa.

El sábado, en medio de los bombardeos a gran escala de Estados Unidos e Israel, las autoridades iraníes denunciaron que uno de los ataques había alcanzado una escuela de niñas en Minab, en el sur del país, que ha dejado hasta ahora 175 muertos.