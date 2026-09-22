La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena polémica por el veto a varios medios de comunicación de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha lanzado las emisiones de su nueva plataforma Trump TV con un discurso dado por el inquilino de la Casa Blanca en julio durante los actos por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, unas retransmisiones que llegan en plena polémica por el veto impuesto a varios medios a los que el republicano acusa de publicar "noticias falsas" sobre él y su Administración.

"Estamos en directo. Trump TV está ya en streaming", ha dicho la Casa Blanca en un mensaje en redes socials, donde ha recalcado que la plataforma emitirá de manera continua e incluirá "anuncios", "grandes momentos pasados" y "lo último y mejor de la Administración". "Todo en un solo lugar", ha zanjado.

La primera emisión ha sido el discurso dado por Trump el 3 de julio en el monte Rushmore durante los citados actos de celebración, un estreno que llega el día en el que las cadenas de la cobertura conjunta de la Casa Blanca suspendieran sus actividades después de que la Presidencia impidiera a CNN realizar su cobertura.

Trump anunció durante el fin de semana que prohibiría el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, que han presentado una demanda contra el mandatario y altos cargos de la Administración por el citado veto. Las cadenas CBS, FOX News, NBC y ABC suspendieron horas después sus actividades en apoyo a CNN.

Las cinco cadenas se turnan para filmar al presidente y proporcionar imágenes en directo al resto de televisiones y medios de comunicación, por lo que de ellas depende la cobertura de la Casa Blanca que hagan medios locales e internacionales.

Tras ello, Trump defendió el lunes su decisión de vetar de la Casa Blanca a estos medios, a los que ha calificado de "payasos de tercera", al tiempo que les ha reprochado que "solo publican cosas negativas" sobre él y que "violan la seguridad nacional con noticias falsas y difamatorias de 'fuentes' desconocidas".