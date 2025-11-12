La Casa Blanca niega que EEUU vaya a construir una base militar en la frontera de la Franja de Gaza

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha negado este miércoles que Estados Unidos este planeando construir una base militar temporal en la frontera de la Franja de Gaza, subrayando que la prioridad de la Administración de Donald Trump es que el plan propuesto por el presidente estadounidense "siga progresando".

"Lo he comprado con altos funcionarios del Gobierno Federal de Estados Unidos. Esto no es algo en lo que Estados Unidos esté interesado en particular. No es algo en lo que estemos involucrados actualmente ni que vayamos a financiar", ha declarado su portavoz, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Cuando la prensa le ha preguntado al respecto de estas informaciones, ha explicado que ha hablado directamente con el reportero que escribió el artículo en cuestión, que, según ha dicho, se basó en un documento de "alguien" de la Armada que había hecho "una idea que podría concretarse en el futuro". "Este reportero la interpretó como un plan oficial", ha lamentado.

Leavitt ha aprovechado la ocasión para recordar que Trump "ha sido muy claro" y que "no quiere tropas sobre el terreno en lo que respecta a la situación en Oriente Próximo". "Hemos logrado una paz importante. Hemos avanzado mucho con el plan de paz en Gaza y queremos que siga progresando", ha concluido durante su intervención.