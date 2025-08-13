La Casa Blanca ordena una revisión de los museos Smithsonian para garantizar su alineamiento político con Trump

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado una revisión del contenido de los museos de la Institución Smithsonian, considerados un referente a nivel mundial, para garantizar que no dan cabida a "narrativas divisorias o partidistas", en línea con las directrices del presidente, Donald Trump, para que cualquier organismo con fondos públicos se alineee con sus políticas.

"Cuando nos preparamos para celebrar el 250 aniversario del nacimiento de nuestra nación, es más importante que nunca que nuestros museos reflejen la unidad, el progreso y los valores que definen la historia americana", esgrime la Casa Blanca en una carta en la que justifica esta "revisión interna".

La medida afecta a todos los contenidos que ya están disponibles, entre ellos las muestras actuales, el material educativo o las publicaciones en res sociales, pero también a los futuros planes de exhibición, "con una atención particular" a las iniciativas organizadas con motivo del aniversario de la Declaración de Independencia.

La nota establece un mes de plazo para que los distintos museos comiencen a remitir los detalles acerca de su contenido, en previsión de que, dentro de cuatro meses, puedan empezar a aplicarse la "correcciones" que sean necesarias y sustituir, llegado el caso, los términos "ideológicos" por otros "unificadores, históricamente precisos".

Trump suscribió en marzo una orden ejecutiva con la que buscaba denunciar una supuesta manipulación histórica que ya señalaba a los Smithsonian. En el texto, el mandatario lamentaba que se retratase la historia de Estados Unidos como "racista, sexista, represiva o, dicho de otra manera, irremediablemente fallida".