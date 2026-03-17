La Casa Blanca tacha de "falsos" y "absurdos" los motivos de la dimisión del director Centro de Contraterrorismo

La portavox de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Europa Press/Contacto/Li Yuanqing

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha tildado de "falsas" y "absurdas" las motivaciones que han llevado a presentar su dimisión al hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, quien ha alegado discrepancias con la Administración de Donald Trump por la guerra en Irán, un conflicto que no ve justificado y que achaca a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos".

"Esta carta contiene muchas afirmaciones falsas", ha manifestado su portavoz, Karoline Leavitt, en un extenso mensaje en redes sociales en el que ha afeado a Kent que niegue que Irán represente una amenaza inminente para el país norteamericano, el argumento empleado por Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para justificar su ofensiva sorpresa contra Teherán. "Esta es la misma afirmación falsa que los demócratas y algunos medios liberales han repetido una y otra vez", ha considerado.

En este sentido, Leavitt ha asegurado que el mandatario estadounidense "contaba con pruebas sólidas e irrefutables de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos" y que éste "jamás tomaría la decisión de desplegar recursos militares contra un adversario extranjero sin tener en cuenta ningún factor".

Asimismo, ha reiterado que el país centroasiático "es el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo". "Mató con orgullo a estadounidenses, libró una guerra contra nuestro país y nos amenazó abiertamente hasta el lanzamiento de la Operación 'Furia Épica'", ha expresado.

"El presidente Trump determinó que un ataque conjunto con Israel reduciría considerablemente el riesgo para la vida de los estadounidenses que supondría un primer ataque del régimen terrorista iraní y abordaría esta amenaza inminente a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", ha declarado.

Por otra parte, la portavoz de la Casa Blanca ha defendido que es competencia de Trump en calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas determinar "qué constituye o no una amenaza, porque es el único facultado constitucional para hacerlo, y porque el pueblo estadounidense acudió a las urnas y le confió a él, y solo a él, la facultad de tomar tales decisiones finales".

Además, en respuesta a las palabras de Kent, que ha achacado la guerra en Irán a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos", Leavitt ha dicho que se trata de una acusación "insultante y ridícula". "El presidente Trump ha sido extraordinariamente coherente y ha afirmado durante décadas que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear. Como testigo directo del proceso de toma de decisiones del presidente Trump a diario, puedo dar fe de que siempre busca lo que más conviene a Estados Unidos, sin excepción", ha agregado.

Sus declaraciones llegan horas después de que Kent haya presentado su dimisión porque no puede, "en conciencia", apoyar el conflicto en curso en Irán, en una carta en la que señala además un giro en la política exterior de Trump. Así, ha considerado que el inquilino de la Casa Blanca ha caído en la influencia de una "campaña de desinformación" generada por "altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses" para crear un clima favorable a la guerra contra Teherán.