Un 'casco azul' de la FINUL muerto por el impacto de un proyectil en el sur de Líbano

Archivo - Soldados de la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) montan guardia cerca de un campo minado en Blida, ciudad fronteriza del sur del Líbano, el 19 de diciembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado en la madrugada de este lunes de la muerte de uno de sus miembros a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en una de sus posiciones en el distrito de Marjayún, gobernación de Nabatiye, en el sureste de Líbano.

"Un miembro de las fuerzas de paz falleció trágicamente anoche al explotar un proyectil en una posición de la FINUL cerca de Adshit al Qusair. Otro resultó gravemente herido", ha afirmado la misión en un comunicado en el que ha reclamado que "nadie debería perder la vida sirviendo a la causa de la paz".

Tras ello, la fuerza de paz de la ONU ha expresado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de filas del fallecido, quien "perdió la vida mientras cumplía valientemente con su deber", y ha mostrado su apoyo al miembro herido, que "se encuentra hospitalizado con lesiones graves".

Con respecto al incidente, la misión ha asegurado "desconocer el origen del proyectil", si bien ha iniciado "una investigación para determinar todas las circunstancias" y ha advertido de que "los ataques deliberados contra las fuerzas de paz constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra".

"Reiteramos nuestro llamamiento a todos los actores para que cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de Naciones Unidas en todo momento, incluso absteniéndose de acciones que puedan poner en peligro a las fuerzas de paz", reza el comunicado en el que la FINUL lamenta que "se han perdido demasiadas vidas a ambos lados de la Línea Azul en este conflicto". "No hay solución militar. La violencia debe terminar", ha concluido.

La misión de paz de Naciones Unidas ha registrado múltiples incidentes violentos desde que Israel comenzara una amplia campaña de bombardeos contra posiciones que atribuye al partido-milicia chií libanés Hezbolá, después de que este grupo emprendiera una serie de ataques al calor de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, exlíder supremo iraní, en el primer día de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, en este período, las consecuencias más graves a nivel de personal de la FINUL habían sido heridos, como los tres 'cascos azules' sobre los que informó la fuerza después de que dos misiles alcanzaran la base del batallón de Ghana en Al Qawzá, en el suroeste de Líbano, durante un intercambio de disparos entre el Ejército israelí y Hezbolá.