El caucus progresista demócrata pide al partido que censure a Trump por "racismo y crueldad" a sus congresistas

Publicado 14/07/2019 18:17:18 CET

NUEVA YORK, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El caucus progresista demócrata ha pedido a la cúpula del partido a que inicie un juicio político para censurar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste recomendara a las congresistas de ascendencia extranjera de la sección -- la más radical dentro del Partido Demócrata -- a que abandonaran Estados Unidos y volvieran "a sus países".

"Usted es el experto en racismo y xenofobia. Su crueldad es enfermiza", ha publicado en su cuenta de Twitter la copresidenta del caucus, Pramila Jayapal. "Su egoísmo es risible. Y usted va a convertir a millones de sus partidarios en sus oponentes cuando lleguen las elecciones de 2020 con estos repugnantes ataques. Es usted una desgracia para nuestro país y nuestros valores", ha manifestado.

"Nuestro procedimiento para la moción de censura no solo debe basarse en sus políticas crueles e indignantes, no solo en sus mentiras, sino en los hechos registrados de que usted, simplemente, no está capacitado mentalmente para sentarse en el principal cargo de esta tierra", ha añadido.

Jayapal (nacida en India, de nacionalidad estadounidense), fue una de las demócratas del caucus, junto a Rashida Tlaib (estadounidense de ascendencia palestina) o Ilhan Omar (somalí-estadounidense), insultadas por Trump esta mañana.

"¿Quieren que le dé una respuesta al fracaso total y delincuente que tenemos por presidente? Él es la crisis. Su peligrosa ideología es la crisis. Es necesiario un juicio político", ha denunciado Tlaib.

Tlaib, junto a las también congresistas del caucus Alexandria Ocasio-Cortez (estadoundiense, de ascendencia portorriqueña) y Ayanna Pressley presentaron el viernes ante el comité de supervisión de la Cámara de Representantes un duro informe sobre las condiciones en un centro de detención de inmigrantes, denunciando el presunto maltrato ocurrido "frente a la bandera estadounidense" por parte de las autoridades fronterizas norteamericanas.

"Me resulta muy interesante ver a las congresistas demócratas 'progresistas', que proceden de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe, y los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (cuando siquiera funcionan), decir en voz alta y con desprecio al pueblo de Estados Unidos, la nación más grande y poderosa sobre la Tierra, cómo llevar el Gobierno", publicó Trump en su cuenta de Twitter.

"¿Por qué no vuelven a sus países y ayudan a arreglar esos lugares, que están totalmente rotos e infestados de crímenes. Entonces que vuelvan aquí y nos digan cómo se hace", añadió en su mensaje.

El grupo de mujeres representa a un sector del partido Demócrata mal avenido, por su vehemencia, con la cúpula más moderada que lidera la máxima responsable del partido en la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi. Sin embargo, la propia Pelosi también ha salido a Twitter para denunciar el comportamiento xenófobo del presidente, aunque sin pedir abiertamente el 'impeachment'.

"Cuando Donald Trump les dice a cuatro congresistas estadounidenses que 'vuelvan a sus países', no hace sino confirmar que su lema 'Que América Sea Grande de Nuevo' siempre ha significado 'Que América Sea Blanca de Nuevo'. Nuestra diversidad es nuestra fuerza", ha escrito Pelosi en Twitter.