Cerca de 200 colonos irrumpen en la Explanada de las Mezquitas tras el repunte de la violencia en Cisjordania

Archivo - La Cúpula de la Roca en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 colonos han irrumpido este martes en la Explanada de las Mezquitas, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén y conocida como Monte del Templo por los judíos, tras el reciente repunte de la violencia por la muerte de cuatro palestinos y dos israelíes en un enfrentamiento con colonos en Nablús, Cisjordania.

Fuentes cercanas al asunto han informado de que los colonos han comenzado a rezar y realizar "rituales provocativos" en el citado complejo --el tercer lugar más sangrado del islam-- escoltados por militares israelíes, según informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA.

El 'statu quo' en la Explanada de las Mezquitas impide a los judíos rezar en el lugar y autoriza únicamente que lo visiten en horarios predeterminados y que lo recorran a través de una ruta fijada, acompañados por policías que deben vigilar que los fieles no recen o que introduzcan banderas israelíes u objetos religiosos.

Este mismo martes, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha cifrado en 1.330 los incidentes con colonos registrados en lo que va de año y ha alertado de un incremento de la violencia en la "Cisjordania ocupada", donde al menos ocho palestinos, entre ellos un niño, han muerto durante la última semana.

En este sentido, ha denunciado en un comunicado el desplazamiento de al menos una decena de familias, además de los continuados ataques incendiarios y actos de vandalismo contra viviendas, propiedades, mezquitas, árboles e infraestructuras agrícolas de la población palestina.

Además, la restricción de los movimientos por parte de las fuerzas israelíes están repercutiendo sobre la capacidad de la población de acceder a tratamiento médico y a sus medios de vida. "Pedimos la protección de todos los civiles y que Israel rinda cuenta por sus violaciones", recoge el documento.