Cerca de 33.000 refugiados congoleños regresan a RDC desde Burundi tras la reapertura de la frontera común

Archivo - Un grupo de personas en un campamento de desplazados en Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 33.000 refugiados congoleños han regresado durante el último mes desde Burundi tras la reapertura el 23 de febrero de la frontera entre ambos países, según ha informado este martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha pedido apoyo internacional urgente para garantizar que estos retornos tienen lugar "en condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad".

El organismo ha resaltado que la mayoría de estas personas están cruzando a través del paso fronterizo de Kavimvira, cerca de la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu Sur (este), después de huir a Burundi en diciembre de 2025 por los combates entre el Ejército y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que llegó a hacerse con el control de la ciudad y otras zonas de esta provincia y adyacente Kivu Norte.

"La relativa estabilidad registrada recientemente en la zona y la reapertura de la frontera han llevado a muchos refugiados a expresar su deseo de volver a casa", ha dicho ACNUR, que ha alertado sin embargo de que este regreso se ha visto también acelerado por la falta de financiación a la respuesta humanitaria en Burundi, que ha reducido los niveles de asistencia y llevado a muchos a optar por volver a RDC.

Cerca del 30% de los retornados vivían hasta ahora en el campamento de refugiados de Busuma, afectado por el hacinamiento y la "escasez crítica" de agua, saneamiento, atención médica y alojamiento a causa de la falta de fondos. Además, alrededor de 4.500 personas permanecen aún en centros de tránsito a la espera de ser reubicadas en Busuma, que acoge a cerca de 67.000 de los aproximadamente 109.000 refugiados que se encuentran en Burundi.

ACNUR ha hecho hincapié además en que las condiciones en muchas de las zonas de retorno en RDC son "extremadamente frágiles", mientras que numerosas familias llegadas a Uvira y Fizi lo hacen con "algunas pertenencias", por lo que "necesitan con urgencia alojamiento, artículos de primera necesidad, atención sanitaria y acceso a agua potable y saneamiento".

"Muchas han encontrado sus viviendas destruidas y sus bienes saqueados, lo que les impide retomar una vida normal sin un apoyo sustancial", ha especificado el organismo, que ha desplegado equipos en los pasos fronterizos y en las zonas de retorno para supervisar posibles riesgos e identificar a las personas más vulnerables.

En este contexto, se están distribuyendo en Uvira y Fizi lonas impermeables de emergencia, mantas, jabón y servicios de protección, además de comidas calientes, al tiempo que se realizan tareas de registro y triaje, en colaboración con las autoridades del país africano.

Por ello, ha recalcado que es "imprescindible" reforzar la seguridad, los servicios básicos y el apoyo a las comunidades de acogida en las zonas de retorno, al tiempo que ha recordado que la respuesta de ACNUR a las necesidades de refugiados, retornados y desplazados internos en RDC solo cuenta con un 34% de la financiación requerida, sobre un total de 145 millones de dólares (unos 125 millones de euros).

El organismo ha reseñado además que el apoyo a los refugiados congoleños en Burundi apenas alcanza el 20%, por lo que ha solicitado financiación adicional urgente para cubrir las necesidades vitales tanto de quienes han regresado como de quienes siguen desplazados.