Cerca de 900 muertos por los ataques de Israel en Líbano durante la ofensiva contra Irán

Grupo de personas ante los restos de un edificio destruido por los ataques de Israel contra la capital libanesa, Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 900 personas han muerto y más de 2.100 han resultado heridas a causa de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes lanzados desde el pasado 2 de marzo sobre territorio libanés, según el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad de este país.

La cartera ha elevado este lunes el número de víctimas mortales a 886 mientras que la cifra de heridos asciende a 2.141, de acuerdo a un breve comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

Asimismo, las autoridades libanesas han advertido de un aumento en el número de sanitarios afectados por los ataques de Israel, siendo 38 los muertos y 69 los heridos dentro de este grupo de profesionales.

A esto se suma que más de 800.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá intercambiaron sus primeros ataques, después de que la ofensiva sorpresa de Israel y Estados Unidos contra Irán acabara con el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.