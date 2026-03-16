La cifra de desplazados en Líbano por la ofensiva israelí supera ya el millón

Desplazados en Sidón, Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha informado este lunes de que la cifra de desplazados como consecuencia de la ofensiva israelí ha superado ya el millón de personas.

En concreto, son ya 1.049.329 las personas registradas como desplazadas ante las autoridades, según ha informado la Unidad de Riesgos y Desastres, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros libanés. De esta cifra, 132.742 están en los 622 centros de acogida habilitados por las autoridades y el resto en domicilios particulares.

El Gobierno recuerda además que el último balance del Ministerio de Sanidad eleva a 886 las personas muertas y a 2.141 las heridas desde el inicio de la última ofensiva israelí, el pasado 2 de marzo.

Asimismo, las autoridades libanesas han advertido de un aumento en el número de sanitarios afectados por los ataques de Israel, siendo 38 los muertos y 69 los heridos dentro de este grupo de profesionales.