Cerca de una decena de países reafirman su apoyo a la UNRWA "ante la crisis sin precedentes" en Gaza

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una decena de países árabes y musulmanes han reafirmado este viernes su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), después de que la Asamblea General de Naciones Unidas prorrogara por abrumadora mayoría extender tres años más su mandato a pesar de los intentos de criminalización de su labor, especialmente "ante la crisis sin precedentes" en la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí deja más de 70.300 muertos.

Jordania, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto han reafirmado el "papel indispensable" de la UNRWA en la protección de los derechos y el bienestar de los refugiados palestinos", remarcando que "durante décadas ha cumplido un mandato único que le confió la comunidad internacional: brindar protección, educación, atención médica, servicios sociales y ayuda de emergencia a millones de refugiados palestinos".

Los ministros de Exteriores de los mencionados países han aprovechado la ocasión para subrayar "el papel esencial que desempeña la UNRWA en la prestación de ayuda humanitaria a través de su red de centros de distribución, garantizando que los alimentos, artículos de socorro y de primera necesidad lleguen a quienes los necesitan de forma justa y eficiente", en particular "ante la crisis humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza".

Así, han insistido en que las escuelas y centro de salud de la agencia "siguen siendo un recurso vital" para la comunidad de refugiados en Gaza, puesto que brindan educación y atención primaria de salud "en condiciones extremadamente difíciles", lo que "contribuye a la implementación del plan" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sobre el terreno y permite al pueblo palestino permanecer en su territorio y reconstruir su patria".

"El papel de la UNRWA es irremplazable. Ninguna otra entidad posee la infraestructura, la experiencia y la presencia sobre el terreno necesarias para atender las necesidades de los refugiados palestinos ni para garantizar la continuidad de los servicios a la escala necesaria. Cualquier debilitamiento de la capacidad del organismo tendría graves repercusiones humanitarias, sociales y políticas en toda la región", han subrayado en un comunicado conjunto.

Por ello, han instado a la comunidad internacional a "garantizar una financiación sostenible y adecuada para la UNRWA y a proporcionarle un espacio político y operativo necesario para continuar su vital labor en sus (...) ámbitos de operaciones". "Apoyar a la UNRWA es una piedra angular para mantener la estabilidad, preservar la dignidad humana y defender los derechos de los refugiados palestinos hasta que se logre una solución justa y duradera a su difícil situación", han expresado.

En este sentido, han considerado que la adopción de la resolución en la Asamblea General de la ONU para renovar el mandato de la UNRWA tres años más "refleja la confianza internacional en el papel vital que desempeña la agencia y en la continuidad de sus operaciones". También han condenado la reciente irrupción de las fuerzas de seguridad de Israel en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, donde reemplazaron la bandera de la ONU por una israelí.

"Este ataque representa una flagrante violación del Derecho Internacional y de la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU, lo que constituye una escalada inaceptable y viola la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del 22 de octubre de 2025, que establece claramente que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de no obstaculizar las operaciones de la UNRWA, sino, al contrario, facilitarlas", han manifestado.