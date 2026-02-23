Chad cierra de forma indefinida su frontera con Sudán ante el riesgo de expansión de la guerra

Archivo - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby (archivo) - PRESIDENCIA DE CHAD - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chad han anunciado este lunes el cierre indefinido de su frontera con Sudán tras los recientes combates registrados entre sus militares y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), sumidas desde abril de 2023 en una guerra con el Ejército de Sudán que ha sumido al país en una grave crisis humanitaria.

"El Gobierno de Chad pone en conocimiento de la opinión nacional e internacional que la frontera entre Chad y Sudán está cerrada hasta nueva orden", ha dicho el ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Mahamat Gassim Cherif, en un comunicado publicado por su cartera a través de redes sociales.

"Esta decisión ha sido adoptada tras las repetidas incursiones y violaciones cometidas en territorio chadiano por las fuerzas en conflicto en Sudán", ha señalado, antes de agregar que el objetivo es "evitar todo riesgo de extensión del conflicto" en Chad, así como "proteger a los conciudadanos y a sus poblaciones refugiadas, además de garantizar la estabilidad y la integridad territorial del país".

Así, ha explicado que todos los pasos fronterizos quedan cerrados temporalmente, mientras que los desplazamientos transfronterizos de "personas y bienes" están "suspendidos". "Las excepciones excepcionales, estrictamente motivadas por motivos humanitarios, pueden ser acordadas con autorización previa de las autoridades competentes", ha matizado.

"En línea con el Derecho Internacional, el Gobierno de Chad se reserva el derecho de responder ante cualquier agresión o violación de su territorio y fronteras", ha advertido, al tiempo que ha reclamado a la población de las zonas fronterizas que "mantengan la calma, permanezcan vigilantes y respeten esta decisión". "Pedimos a las autoridades administrativas y militares que velen por la estricta aplicación de esta medida", ha zanjado.

Las RSF han lanzado varias ofensivas cerca de la frontera con Chad durante las últimas semanas, llegando a lanzar ataques en territorio chadiano que se han saldado con la muerte de cerca de diez militares, incidentes por los que los paramilitares han pedido disculpas a Yamena, tras lo que han acusado al Ejército de estos incidentes.

La guerra civil en Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.