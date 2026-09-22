Chile pide la reforma de una ONU que "no ha estado a la altura de los desafíos"

El presidente de Chile Jose Antonio Kast - Zhou Jiayi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha cargado este martes contra la ONU por no haber estado "a la altura de los desafíos" actuales, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la que ha reivindicado su mandato como muestra de un cambio "sin ser rehén de otros", en una alusión a sus vecinos latinoamericanos y la influencia de la Administración Trump.

"Aquí llego a lo más incómodo que vine a manifestar, esta Organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos (...) no es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción. Naciones Unidas durante las últimas décadas y por distintos motivos no ha sido parte de la solución a estos problemas", ha señalado.

En su primer discurso ante la ONU desde que asumiera la Presidencia de Chile el pasado marzo, Kast ha incidido en que "no es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en un mundo del 2026", al tiempo que ha criticado "una arquitectura que delibera en exceso y ejecuta con lentitud".

El mandatario ha extendido esta crítica al Consejo de Seguridad de la ONU al considerar que "refleja el escenario político" tras la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia manteniendo su derecho a veto desde entonces.

Asimismo, ha señalado que la organización ha caído en "una proliferación de agendas que, por muy nobles que parezcan, han terminado por desplazar" su misión esencial, "mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad de los pueblos".

Con todo, el dirigente ultraderechista ha asegurado que su país "cree" en Naciones Unidas, lo que "implica exigirles que cumplan con su mandato", ha defendido, antes de proponer reducir la burocracia, concentrar el presupuesto "donde hay vidas en juego" y suspender las agendas que "no son prioridad", sin brindar más detalles.

También ha defendido una reforma del Consejo de Seguridad "no como un gesto simbólico, sino como una condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Kast ha advertido de que "la tecnología más poderosa que haya construido la humanidad", en alusión a la inteligencia artificial, "no la gobierna nadie", y ha recalcado que la IA no puede ser delegada exclusivamente en expertos y técniso, sino que "es un desafío ético y es también una cuestión geopolítica".

"Chile rechaza el falso dilema entre innovación y responsabilidad. No creemos que ir más rápido sea ir mejor. Y tampoco vamos a renunciar a las oportunidades por miedo. Para nuestro país, la inteligencia artificial puede significar un crecimiento de entre el 10 y el 20% de nuestra economía. Por eso elegimos el camino que llamamos ritmo responsable, avanzar tan rápido como nuestra capacidad de administrar lo que avanzamos pueda", ha declarado.

"Regulación que habilita, no que prohíbe, inversión en talento, en cómputo y energía, y evaluación rigurosa (...) Naciones Unidas debe ser capaz de sentar a la humanidad a conversar sobre tecnología, esa tecnología que va a decidir este siglo, antes de que todo sea resuelto por un algoritmo", ha agregado el presidente chileno.

RECLAMA UN CAMBIO EN AMÉRICA LATINA "SIN SER REHÉN DE OTROS"

El mandatario ha recalcado que "Chile volvió a poner orden y con el orden, volvió la confianza y con la confianza comienzan a volver las ganas". "Volvió la inversión y con la inversión comienza a volver el trabajo. Un país que se está levantando tan rápido como cayó, tiene algo que decirle al mundo", ha defendido.

"Y lo que Chile viene a decir es que esto se puede hacer. Se puede recuperar un país sin destruirlo, con votos, con acuerdos, con leyes y con resultados. Se puede construir un futuro sin ser rehén de las decisiones de otros. América Latina puede ser el continente de la próxima década, no porque alguien lo permita, sino porque tenemos capacidad y voluntad de hacerlo. Chile quiere liderar el camino para lograrlo", ha asegurado en alusión al giro político en el continente, ahora bajo la órbita de la Administración Trump.