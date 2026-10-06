Chile presenta su Ley de Presupuestos para 2027, con un endeudamiento de hasta 25.000 millones de dólares

Archivo - El presidente de Chile, José Antonio Kast (archivo) - Sebastian Olavarria / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha presentado este lunes la Ley de Presupuestos para 2027, el primero elaborado durante su mandato, que contempla un gasto total neto de 105,8 billones de pesos chilenos (95.220 millones de euros), un 1,5% más que 2026, y ha pedido al Congreso autorizar un endeudamiento de hasta 25.000 millones dólares estadounidenses (22.290 millones de euros).

La propuesta, que "considera un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de 2026", ha sido defendida por Kast como estrategia para "compatibilizar la respuesta a las principales necesidades del país con el cumplimiento de los compromisos fiscales", ha recogido el propio Gobierno chileno.

Esta deuda supera a la solicitada en el último presupuesto del gobierno del expresidente Gabriel Boric, que fue de 17.400 millones de dólares (15.510 millones de euros). La cifra de Kast también sobrepasa a la deuda presentada por Boric en su primer presupuesto, ya que ese año solicitó un máximo de 15.000 millones de dólares (13.370 millones de euros), según ha recogido el diario chileno 'La Tercera'.

La solicitud, contenida en el artículo 3 de la iniciativa, incluye las amortizaciones y los intereses de la deuda fiscal, y viene acompañada de una autorización adicional por hasta 600 millones de dólares (534 millones de euros), de acuerdo con el periódico 'El Mercurio', que recoge el total presupuestado de 105,8 billones de pesos chilenos.

En el mensaje que acompaña la iniciativa, de 72 páginas, Kast ha sostenido que este es el "primer presupuesto de su administración" y que se estructura en torno a tres prioridades: "niñez, seguridad, y empleo y reactivación económica". El texto agrega que se resguardan los beneficios sociales establecidos por ley, como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Según ha explicado el mandatario chileno, la propuesta busca responder a las "principales necesidades" del país y, al mismo tiempo, cumplir con los compromisos fiscales. De cada 1.000 dólares (890 euros) que gasta el Estado, más de 600 dólares (534 euros) estarán destinados a pensiones, salud y educación, ha destacado el propio Ejecutivo.

El proyecto también considera una planificación del gasto a cinco años y la revisión de 632 programas correspondientes a 23 ministerios.