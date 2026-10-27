China acusa a Reino Unido de la detención "arbitraria" de ciudadanos chinos

Archivo - Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han acusado este martes a las fuerzas de seguridad de Reino Unido de detener de forma "arbitraria" a ciudadanos chinos en suelo británico y someterlos a "largos interrogatorios" mientras se encontraban bajo custodia, lo que supone un nuevo aumento de la tensión entre los dos países.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que estos ciudadanos han sufrido también la "incautación de sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos" a manos de agentes fronterizos de Reino Unido, tal y como ha recogido el diario 'Global Times'.

Así, ha expresado su "grave preocupación" y su "contundente condena" ante las acciones "excesivas" por parte de estos agentes británicos contra ciudadanos chinos. Esto ha llevado a la Embajada de China en Reino Unido a emitir una alerta de viaje para sus ciudadanos ante posibles arrestos.

Además, ha presentado una nota de protestas ante las autoridades británicas y ha hecho hincapié e la importancia de "salvaguardar la seguridad personal y los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos".

En este sentido, Guo ha recordado a la población que tenga en mente viajar a territorio británico "leer con atención la alerta emitida por la Embajada y evitar cualquier inconveniencia".