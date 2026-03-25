China alerta de que el incidente en su Embajada en Japón responde al "creciente impacto de la extrema derecha"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han alertado este miércoles de que el incidente registrado en su Embajada en Tokio, la capital japonesa, responde al "creciente impacto de la extrema derecha y el neomilitarismo" en el país asiático, donde persiste la "toxicidad" derivada de las "políticas erróneas del Gobierno japonés en relación con los asuntos con China", lo que incluye Taiwán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que este tipo de sucesos "muestran el fracaso de Japón a la hora de mantener la disciplina en el seno de sus fuerzas y a la hora de cumplir con la responsabilidad de proteger a los diplomáticos chinos y las dependencias consulares del país, además de a su personal".

"En relación con las medidas adoptadas por la parte japonesa para abordar de forma apropiada este incidente y eliminar las causas para evitar estos casos de cara al futuro y de una vez por todas, es mejor hablar con la parte japonesa. La comunidad internacional, incluida China, está observando", ha declarado, según un comunicado.

Así se ha pronunciado después de que un individuo supuestamente perteneciente al Ejército japonés irrumpiera en la legación diplomática china y amenazara con matar a los diplomáticos allí presentes. "¿Habéis visto a un individuo que, armado con un cuchillo, entró en la Embajada sin permiso alguno para hablar con el embajador? El hombre escaló un muro y entró en la Embajada con un cuchillo de 18 centímetros de largo", ha apuntado.

"Esto es lo que ha averiguado la Policía japonesa. También está el hecho de que haya amenazado a los diplomáticos chinos, supuestamente en nombre de dios. La parte japonesa debe tomar medidas e investigar exhaustivamente este incidente", ha recalcado.