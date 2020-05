China califica de "patética" la decisión de la Justicia canadiense sobre la directora financiera de Huawei

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El diario estatal chino 'Global Times' ha calificado este jueves de "patética" la decisión de la Justicia canadiense de desestimar la petición de la directora financiera del gigante tecnológico Huawei, Meng Wanzhou, para frenar su extradición a Estados Unidos en un caso de fraude.

En un artículo, el periódico ha señalado que si bien la decisión "no afectará a Huawei porque la empresa no sucumbirá a Estados Unidos por ningún individuo", ha aseverado que Canadá se convertirá en un "chivo expiatorio" de las disputas entre China y Estados Unidos si sigue adelante con el caso.

"Huawei no se doblegará ante Estados Unidos por la detención injustificada de un individuo y el gigante tecnológico saldrá adelante", reza el texto, que teme que Meng sea mantenida como "rehén" durante un largo periodo de tiempo. "Canadá ha estado bajo la presión de Estados Unidos desde el principio", recoge.

La decisión de la Justicia de dejar la puerta abierta a la extradición de Meng ha sido comunicada por la jueza Heather Holmes, del Tribunal Superior de Columbia Británica, que ha sostenido esta cumple el requisito de la "doble criminalidad" --que señala que cualquier persona susceptible de ser extraditada tiene que ser acusada de haber cometido un delito tanto en Canadá como en el país en que se solicita su presencia para ser juzgada--.

Meng fue detenida en diciembre de 2018 en el aeropuerto de Vancouver por petición de la Fiscalía estadounidense, que la acusa de defraudar a HSBC al mentir a la entidad durante una reunión con un alto cargo del banco en la que habló de los negocios que tenía Huawei con Irán.

Esto habría puesto los intereses económicos de HSBC en peligro al poner al banco en una postura en la que vulneraba las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre Irán.

No obstante, Canadá no ha impuesto sanciones bancarias contra Irán, por lo que los abogados de Meng argumentan que el caso no pasará la barrera de la "doble criminalidad" --requisito que señala que cualquier persona susceptible de ser extraditada tiene que ser acusada de haber cometido un delito tanto en Canadá como en el país en que se solicita su presencia para ser juzgada--.

El arresto de Meng supuso un punto de inflexión en las relaciones de China con Estados Unidos y Canadá. Pekín ha rechazado los cargos y ha reiterado que la que es, además, hija del fundador de la compañía está siendo víctima de una persecución política.