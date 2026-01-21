China confirma ayuda financiera a Cuba de 68 millones de euros y asistencia alimentaria

Archivo - Bandera de Cuba en una zona de La Habana. - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado una paquete financiero de 80 millones de dólares (unos 68 millones de euros) en concepto de ayuda a Cuba, así como un cargamento alimentario de 60.000 toneladas de arroz.

Así lo ha confirmado el embajador chino en La Habana, Hua Xin, en un encuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La nueva ronda de ayuda a Cuba incluye una asistencia financiera para la adquisición de equipamiento eléctrico, además de un donativo de 60.000 toneladas de arroz para respaldar la situación alimentaria en la isla.

Hua también abordó los encuentros de los últimos días entre autoridades cubanas y chinas comoe el reciente encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y el enviado especial de China para Asuntos América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi.

Por su lado, Díaz-Canel ha subrayado la "intensa actividad" del embajador chino en Cuba. Igulamente ponderó el estado de los vínculos bilaterales e hizo énfasis en el desarrollo del programa de transformación digital que tiene apoyo de Pekín, según informa la Presidencia cubana.

Esta muestra de apoyo llega en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en el punto de mira a la isla tras urgir a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" antes de que "sea demasiado tarde". Las amenazas a La Habana suceden tras el éxito de la operación militar estadounidense en Caracas para detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se encuentra preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de su juicio en Estados Unidos.