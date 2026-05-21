China confirma que el primer ministro de Pakistán viajará a Pekín este sábado para reunirse con Xi

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (archivo) - GOBIERNO DE PAKISTÁN - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado este jueves que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tiene previsto viajar este sábado a la capital china, Pekín, donde se reunirá con el presidente del país, Xi Jinping, en un viaje que durará hasta el próximo martes y que llega a medida que aumenta la tensión en Oriente Próximo.

"Los líderes de China y Pakistán van a intercambiar sus posturas durante una serie de conversaciones exhaustivas que se enmarcan en las relaciones bilaterales de ambos países y que les permitirá abordar cuestiones de preocupación mutua", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, según recoge el diario 'Global Times'.

Aunque no han especificado si abordarán la situación en Irán, que se encuentra enquistada a la espera de que las partes logren un acuerdo para un alto el fuego definitivo, Islamabad y Pekín buscan seguir mediando en el conflicto tras la ofensiva puesta en marcha a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.

"La visita de Sharif constituye un importante intercambio de alto nivel entre los dos países en esta ocasión significativa. China y Pakistán son buenos amigos y socios estratégicos de cooperación. En los últimos 75 años, las relaciones bilaterales han resistido todas las pruebas y han permanecido inquebrantables, estableciendo un excelente ejemplo para las relaciones entre Estados", ha aseverado Guo.

Así, ha aclarado que durante los últimos años, y "guiados por la orientación estratégica de los dos líderes", las partes han mantenido "intercambios frecuentes de alto nivel y han avanzando de manera constante en la cooperación práctica, logrando resultados fructíferos" en materia económica.

"Ambas partes han mantenido una comunicación y coordinación estrecha en cuestiones internacionales y regionales importantes, salvaguardando eficazmente sus intereses comunes y promoviendo la paz, la estabilidad y el desarrollo regional. China espera que ambas partes tomen esta visita como una oportunidad para llevar adelante la amistad tradicional, profundizar la cooperación integral y escribir conjuntamente un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad China-Pakistán aún más estrecha", ha zanjado.

La tensión sigue aumentando a pesar de que Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo. Las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, la capital paquistaní, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación paquistaní.