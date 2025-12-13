China conmemora el aniversario de la masacre de Nankín en medio de nuevas tensiones diplomáticas con Japón

Archivo - Chica rinde homenaje a los fallecidos en la masacre de Nankín - CHINA STRINGER NETWORK / REUT - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han congregado este sábado en el memorial de la ciudad china de Nankín para conmemorar el aniversario de una de las mayores atrocidades de la II Guerra Mundial: el exterminio de más de 200.000 civiles a manos del Ejército Imperial japonés durante su ocupación de la ciudad y sus alrededores, convertida en un campo de violación de más de 20.000 mujeres y niñas.

China, cuyas estimaciones elevan la cifra de muertos a más 300.000, por encima de la comúnmente aceptada que proporcionó en su momento el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, eligió el 13 de diciembre como fecha para conmemorar el aniversario al tratarse del día que entraron las tropas japonesas en la ciudad.

A lo largo de las décadas siguientes, las autoridades japonesas han pedido disculpas por las atrocidades de guerra pero algunos mandatarios conservadores, como el fallecido Shinzo Abe, han insistido en la necesidad de mirar hacia adelante para que las generaciones futuras no carguen con los crímenes de sus ancestros.

Además, la conmemoración ocurre en medio de una nueva crisisentre ambos países surgió después de que la flamante primera ministra ultraconservadora de Japón, Sanae Takaichim dejara la puerta abierta a la posibilidad de desplegar tropas japonesas en caso de que China atacara Taiwán, unas declaraciones que no sentaron nada bien en Pekín, que acusaron a la primera ministra de inmiscuirse en sus asuntos internos y de reavivar un ánimo militarista.

En medio de esta situación, la Embajada de Japón en China emitió una advertencia a los residentes japoneses antes de hoy, indicando que " es probable que aumente el sentimiento antijaponés " y que eviten lugares que puedan ser frecuentados por japoneses y usar ropa que pueda llevar a las personas a creer que son japoneses.

Mientras tanto, los residentes de Nankín se han congregado en la plaza pública del Salón Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre vestidas de oscuro y con flores blancas en el pecho, ante una bandera bandera nacional china a media asta y flanqueados por los supervivientes, según el relato de la agencia oficial china Xinhua.

A las 10.01 horas, las sirenas comenzaron a sonar mientras los conductores en el centro de la ciudad detuvieron sus vehículos y tocaron sus bocinas al unísono, mientras que los peatones hicieron una pausa para observar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.