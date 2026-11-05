China y Corea del Norte reafirman su compromiso de reforzar sus relaciones bilaterales

Archivo - Xi Jinping, presidente de China, junto a Kim Jong Un, líder supremo norcoreano (Archivo) - Yan Yan / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China y Corea del Norte ha mantenido este jueves un encuentro en Pekín, la capital china, en el que han reiterado su voluntad de profundizar en sus relaciones bilaterales y estrechar los históricos lazos entre ambos países.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se ha reunido con una delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Kim Song Nam, miembro del Buró Político y responsable del departamento internacional de su Comité Central, para abordar el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

Durante la reunión, Wang ha destacado la importancia de la visita de Estado que el presidente chino, Xi Jinping, realizó a Corea del Norte en junio, al considerar que esta "marcó el rumbo para el desarrollo de las relaciones entre China y la RPDC (República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte) en la nueva era", de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

El dirigente chino ha expresado la disposición de Pekín a colaborar con Pyongyang para trasladar a la práctica los acuerdos alcanzados por los máximos responsables de ambos partidos y Estados, así como para impulsar la continuidad de las relaciones bilaterales. Asimismo, Wang ha aprovechado el encuentro para informar a los representantes norcoreanos sobre los asuntos abordados durante la quinta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China.

Por su parte, Kim ha reiterado asimismo la voluntad de Corea del Norte de respetar los consensos establecidos por los máximos dirigentes y organizaciones políticas de ambos países, y ha defendido la necesidad de mantener "esfuerzos constantes" para estrechar los tradicionales "lazos de amistad" entre Pekín y Pyongyang.

Este encuentro llega después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, realizase a finales de octubre de este año una visita oficial sorpresa a la ciudad fronteriza china de Dandong, en un viaje que reafirmaba la vocación de ambas naciones por reforzar sus relaciones.

China se mantiene como el principal socio económico y el aliado diplomático más relevante de Corea del Norte. Ambos países han intensificado sus relaciones en los últimos meses, destacando la mencionada visita oficial de Xi a Pyongyang el pasado junio, cuando ambos mandatarios se comprometieron a profundizar la cooperación en los ámbitos político, comercial y estratégico.