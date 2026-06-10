China critica las nuevas sanciones "unilaterales" de la UE contra Rusia: "Carecen de base legal"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han criticado este miércoles el nuevo paquete de sanciones anunciadas por la Unión Europea contra Rusia en un intento por reforzar la presión sobre el país en plena invasión de Ucrania y han lamentado que se trata de acciones "unilaterales" que "carecen de base legal".

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que la nueva ronda de restricciones, que podría afectar a compañías con sede en países como China, Turquía e India, entre otros, son "ilegales" y "no cuentan con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", según ha recogido el diario 'Global Times'.

"China ha mostrado su rechazo en varias ocasiones ante la UE por esta cuestión y ha pedido que se corrijan estas prácticas erróneas y que se ponga fin a este tipo de sanciones unilaterales. Vamos a seguir de cerca los acontecimientos y tomaremos las medidas necesarias para salvaguardar nuestros derechos e intereses legítimos", ha apuntado.

Bruselas, que busca mantener la presión sobre Moscú para ahogar su economía como represalia por la invasión de Ucrania, ha dicho centrarse en los sectores con mayor impacto, como la energía, los servicios financieros, las criptomonedas, el comercio y, por primera vez, la pesca.

Además, estas sanciones tienen como objetivo hacer frente a aquellas entidades que dar apoyo al complejo militar e industrial ruso, lo que incluye una treintena de designaciones relacionadas con la fabricación de drones y restricicones para 50 empresas vinculadas a las exportaciones, entre las que se encontrarían las chinas.