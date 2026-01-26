China defiende sus negociaciones comerciales con Canadá ante las amenazas de EEUU de aplicar aranceles

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúne con el presidente de China, Xi Jinping, en un recient viaje a Pekín. - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han defendido este lunes sus negociaciones comerciales con Canadá, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado este sábado a Canadá con imponer aranceles del 100% si terminan fructificando sus negociaciones comerciales con China en un nuevo indicio de la crisis diplomática entre los países vecinos.

"Estos acuerdos no están dirigidos a terceros. Sirven a los intereses comunes de ambos pueblos y contribuyen a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, en declaraciones recogidas por el diario estatal 'Global Times'.

El portavoz ha defendido que Pekín lleva sus relaciones basadas en una cooperación en la que todas las partes ganen y mediante la "cooperación antes que la confrontación".

Carney mantuvo hace una semana un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita oficial al país asiático tras la que sentenció que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que mantiene con Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.