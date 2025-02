China descarta dejar de comprar gas ruso como medida de presión a Moscú para poner fin a la guerra de Ucrania

Insta a que Europa tenga un papel "importante" en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Ucrania

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha descartado este viernes dejar de comprar gas ruso como medida de presión a Moscú para poner fin a la guerra de Ucrania durante la conferencia de seguridad que se celebra en la ciudad alemana de Múnich.

"Si China no compra gas a Rusia, ¿qué país puede proporcionar tanto gas como para satisfacer las necesidades del pueblo chino? No es posible y no es seguro. Algunos países tienden a politizar las cuestiones económicas y comerciales para presionar a China", se ha cuestionado.

El titular de Exteriores ha resaltado que China y Rusia comparten una larga frontera. "Hemos construido una asociación estratégica integral sobre la base de una confianza mutua", ha explicado, agregando que la relación se basa en la "no confrontación".

Por otro lado, Yi ha reiterado que China siempre ha mantenido una posición de que "todas las disputas y desacuerdos se resuelvan mediante el diálogo político". "Las sanciones no pueden resolver verdadera y completamente el problema", ha aseverado.

Así, el ministro chino ha instado a respetar "la integridad territorial de todos los países". "Deben tomarse en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes y se deben apoyar todos los esfuerzos que puedan conducir a la paz", ha afirmado, en alusión a la guerra de Ucrania.

En este sentido, ha insistido en que cualquier conflicto, incluyendo el ucraniano, "debe terminar en la mesa de negociaciones". "Estados Unidos ha alcanzado un entendimiento con Rusia. Creemos que todas las partes y los interesados deberían participar en las conversaciones de paz", ha señalado, agregando que Europa debe tener un papel "importante" en el proceso.