China eleva a 21 la cifra de muertos tras la devastadora riada en Nepal

Imagne de archivo de las labores de búsqueda y rescate en el paso de Gyirong, en la frontera ente China y Nepal. - Lhasa fire and rescue mobile detachment / Xinhua N

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han elevado este miércoles a 21 la cifra de muertos tras la devastadora riada que tuvo lugar la semana pasada en la zona fronteriza entre la región autónoma china de Tíbet y Nepal y que ha dejado ya más de 1.100 muertos en territorio nepalí.

Así, las autoridades de la citada región, conocida en China como Xizang y situada en el suroeste del país, han confirmado el fallecimiento de al menos 21 personas y han cifrado en 541 los desaparecidos en suelo chino, según informaciones de la cadena de televisión CGTN.

De las casi 550 personas que siguen en paradero desconocido --un número que las autoridades han ido rebajando a medida que se encuentran los restos sin vida de algunos de los desaparecidos--, se estima que alrededor de 260 son ciudadanos extranjeros.

Por otra parte, las autoridades han informado de que la carretera que conecta con el puesto fronterizo de Gyirong, en la zona más afectada de China, se encuentra nuevamente operativa tras las completas labores de limpieza y retirada de lodo y escombros que vienen realizándose en la zona.

Desde que ocurrió el desastre, las carreteras que atraviesan el valle han sufrido graves daños, con la presencia de rocas y lodo bloqueando el acceso en varias zonas. Durante la fase inicial de la operación de rescate, los equipos han puesto en marcha búsquedas preliminares, principalmente a pie, utilizando drones para el reconocimiento y transportando por aire equipos ligeros. Ahora, las operaciones podrán reanudarse de forma más exhaustiva.