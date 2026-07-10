China envía un equipo de expertos médicos a Uganda para ayudar ante la emergencia por el brote de ébola

Archivo - Los trabajadores sanitarios desinfectan el equipo antes del entierro de una persona con sospecha de haber fallecido por ébola en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo. - Europa Press/Contacto/str - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado este viernes que ha enviado un equipo de expertos médicos a Uganda para ayudar ante la emergencia por el brote de ébola declarada en República Democrática del Congo (RDC) y que afecta también al país vecino.

"China concede gran importancia a la respuesta frente al último brote de ébola en África. China ha enviado dos equipos de expertos médicos a República Democrática del Congo, cuyo trabajo ha sido ampliamente reconocido por todas las partes. Recientemente, por invitación de Uganda, otro equipo chino de expertos médicos llegó a Kampala", ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, en una rueda de prensa.

Según ha explicado, estos equipos han mantenido intercambios con las autoridades sanitarias locales y con instituciones de investigación médica y el Equipo de Apoyo para la Gestión de Incidentes de Ébola, establecido conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC).

Los expertos chinos están "proporcionando asistencia técnica y orientaciones para apoyar la respuesta local al brote". "China está dispuesta a seguir ofreciendo ayuda, dentro de sus capacidades y en función de la situación sobre el terreno y de las necesidades de los países africanos, con el fin de contribuir a controlar el brote lo antes posible", ha recalcado la portavoz gubernamental china.

Un total de 625 personas han perdido la vida por causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de RDC. En la vecina Uganda el balance se mantiene estable, con dos muertes por 20 casos confirmados.