China expresa su "profunda preocupación" por la intensificación del conflicto en Yemen y pide una solución diplomática

Archivo - Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha expresado este lunes su "profunda preocupación" por la intensificación del conflicto en Yemen a raíz de la ofensiva lanzada por los hutíes el 3 de septiembre, que ha permitido al grupo hacerse con la franja costera en el mar Rojo, y ha hecho un llamamiento a las partes para que alcancen una solución diplomática.

"La intensificación de la situación en la región no beneficia a los intereses de ninguna parte", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha recalcado que "la soberanía y seguridad de todos los países debe ser respetada". "La resolución de disputas a través de medios políticos y diplomáticos es la única salida", ha agregado, según ha recogido el diario 'China Daily'.

Así, ha reclamado a todas las partes implicadas en el conflicto que "ejerzan contención, rebajen las tensiones, establezcan comunicación y diálogo, y trabajen para desescalar la situación cuanto antes", antes de condenar los ataques contra instalaciones civiles, después de que Arabia Saudí denunciara más de 70 heridos en ataques de los rebeldes yemeníes contra su territorio.

Los hutíes lanzaron una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.