China inaugura una base de apoyo militar en Laos subrayando que "no está dirigida contra terceros"

Archivo - Ceremonia de inicio del ejercicio conjunto "Escudo de la Amistad China-Laos" de 2023 en la Academia Kommadam de las Fuerzas Armadas Populares de Laos (LPAF) - Yang Jicheng / Xinhua News / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de China ha anunciado este martes la entrada en funcionamiento de una base militar situada en el aeropuerto de Ban Keun, en Laos, así como de una academia de aviación, destinadas ambas a "ayudar a Laos a reforzar la formación de los pilotos de su fuerza aérea", remarcando que "no están dirigidas contra ningún tercero".

"El 29 de septiembre han entrado oficialmente en funcionamiento el Centro Conjunto de Apoyo y Entrenamiento China-Laos, ubicado en el aeropuerto de Ban Keun (Laos), y la Academia de Aviación de la Amistad China-Laos", ha anunciado en redes la cartera de Defensa china.

Al hilo, ha destacado que "las dos instituciones, mantenidas y operadas conjuntamente por ambas partes, tienen como objetivo ayudar a Laos a reforzar la formación de los pilotos de su fuerza aérea (...), ajustándose a las leyes internas de ambos países, así como al Derecho Internacional y a las prácticas habituales".

"No están dirigidas contra terceros", ha incidido Pekín, que sostiene que la meta de estas dos instituciones es "profundizar aún más la cooperación práctica entre ambos ejércitos, además de contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región".

El anuncio, por otra parte, se ha producido el mismo día en el que ambos países han concluido un ejercicio conjunto de rescate médico humanitario, con personal médico militar de las dos partes involucrado en una simulación de operación internacional de rescate tras el paso de un supertifón.

Al término de estas maniobras bilaterales, ambos ejércitos han reafirmado, según el Ministerio de Defensa chino, su compromiso de "fomentar los intercambios, fortalecer el beneficio mutuo y ampliar la cooperación" entre sí.

Las nuevas instalaciones en Laos añaden nuevos activos a la presencia militar de China en el sudeste asiático, tras la construcción, concluida en 2025, de un centro logístico y de entrenamiento conjunto y de un muelle con capacidad para buques de guerra --incluidos portaaviones-- en la base naval de Ream, en Camboya.

Entonces, Pekín afirmó que las instalaciones se habían diseñado para "reforzar la cooperación militar práctica" en torno a la lucha contra el terrorismo en la región, la ayuda humanitaria y la asistencia en caso de catástrofes.