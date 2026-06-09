China llama a no "reavivar" el conflicto en Irán ante una "coyuntura crítica" en las negociaciones

El minnistro de Exteriores de China, Wang Yi, durante una reciente visita a Canadá. - Europa Press/Contacto/Spencer Colby

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han llamado este martes a todas las partes a mantener la calma y no "reavivar" el conflicto en Irán, ante unas negociaciones que, a su juicio, se encuentran en una "coyuntura crítica".

"El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya dura tres meses, ha afectado gravemente a los países del Golfo y a toda la región de Oriente Próximo. Los hechos han demostrado que los medios militares no aportan ninguna solución, y que el uso arbitrario de la fuerza solo complicará aún más la situación", ha valorado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en rueda de prensa.

Pekín insiste en que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en una "coyuntura crítica", por lo que "nadie debe reavivar el conflicto militar". "También deben respetarse y defenderse la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de la región", ha señalado.

De esta forma Lin ha pedido a las partes implicadas en la crisis en Oriente Próximo a "actuar con moderación, poner fin a cualquier acción de confrontación que pueda agravar el conflicto, adoptar medidas concretas para calmar la situación, resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos, y trabajar para lograr cuanto antes un alto el fuego completo y duradero".

Así, ha recordado igualmente la posición del gigante asiático respecto al conflicto y las cuatro propuestas del presidente chino, Xi Jinping, puestas sobre la mesa para impulsar los esfuerzos para un alto el fuego, subrayando que China sigue "desempeñando un papel positivo para restablecer cuanto antes la paz y la tranquilidad" en la región.