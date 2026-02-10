China muestra su apoyo a las "fuerzas de reunificación" en Taiwán y reitera sus amenazas contra los separatistas

Archivo - Imagen de archivo de un hombre con una bandera de Taiwán. - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han mostrado este martes su apoyo a las "fuerzas de reunificación" de Taiwán y han reiterado sus amenazas contra los separatistas en la isla, unas palabras con las que han instado al "patriotismo" en relación con un territorio que consideran una provincia más bajo su soberanía.

Wang Hunin, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, ha indicado que Pekín "irá tras los separatistas" y defenderá "la gran causa de la reunificación nacional". Para ello, ofrecerá "su máximo apoyo" a quienes la defiendan, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

El alto cargo del Partido Comunista chino, que se encuentra al frente de la política del gigante asiático para cuestiones relacionadas con Taiwán, ha indicado durante una conferencia anual que es necesario "mostrar este apoyo con resolución para golpear a los independentistas y oponerse a la interferencia de fuerzas externas".

Asimismo, ha reivindicado la importancia de "salvaguardar la paz y la seguridad en el estrecho de Taiwán", al tiempo que ha subrayado que Pekín sigue ofreciendo a Taiwán un estatus similar al hongkonés, que se adhiera al principio de "un país, dos sistemas".

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.