China niega que Trump aplazara su visita por su negativa a participar en el desbloqueo del estrecho de Ormuz

Archivo - Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha rechazado este martes que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplazar su visita al país esté relacionada con la negativa de Pekín de participar en el desbloqueo del estrecho de Ormuz, como consecuencia de la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses e israelíes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, se ha referido a estas informaciones que han aparecido en los últimos días en los medios de comunicación como "falsas" y ha remarcado que Washington ya se han encargado previamente de desmentir estas afirmaciones.

"Queremos dejar claro que el cambio de fecha de la visita no tiene nada que ver con la cuestión de la navegación en el estrecho de Ormuz", ha subrayado el portavoz en una rueda de prensa, según recoge el diario chino 'Global Times'.

Lin también ha respondido a las preguntas de la prensa sobre posibles fechas que no hay novedad alguna al respecto, mientras Washington y Pekín continúan en contacto para preparar un posible encuentro entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. "Por el momento, no tengo más información que proporcionar", ha zanjado.

El diario británico 'Financial Times' publicó que Trump habría decidido posponer su visita oficial a Pekín después de que China hubiera descartado participar en las tareas para desbloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por el que circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, negó la mayor este lunes, en una entrevista para NBC, desde París, donde se reunió con el vice primer ministro chino, He Lifeng. "Es completamente falso", desmintió.

Bessent achacó cualquier aplazamiento a "cuestiones logísticas" motivadas por la actual guerra en Oriente Próximo. "El presidente quiere permanecer en Washington para coordinar el esfuerzo bélico y, como saben, viajar al extranjero en un momento como este podría no ser lo más conveniente", explicó.

Trump reclamó el sábado a la comunidad internacional que participaran junto a Estados Unidos en una misión para desbloquear el estrecho de Ormuz, escenario de ataques iraníes en los últimos días en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes que desataron la guerra hace dos semanas.