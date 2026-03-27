China pide "algo más que arrepentimiento" por parte de Japón tras el incidente de la Embajada

Archivo - Imagen de recurso de una bandera de China. - Jörg Carstensen/dpa - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este viernes al Gobierno japonés "algo más que mostrar arrepentimiento" tras el incidente registrado en la Embajada de China en Tokio, la capital nipona, cuando un hombre irrumpió armado con un cuchillo y amenazó con "matar a todos los diplomáticos".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que "sentirlo queda muy lejos de ser suficiente" y ha pedido tomar medidas pertinentes al respecto ante lo que supone un claro deterioro de las relaciones bilaterales entre las partes, ya de por sí resentidas durante los últimos meses.

"La parte japonesa ha expresado su profundo arrepentimiento por el incidente, pero eso solo no vale", ha afirmado Lin, que ha instado a Tokio a "abrir una investigación exhaustiva al respecto para dar a China una explicación adecuada y responsable", según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

En este sentido, ha recalcado que las fuerzas japonesas, "como organización armada, deben mantener la disciplina entre sus filas como prioridad máxima", unas declaraciones relacionadas con el hecho de que el asaltante era, supuestamente, un miembro del Ejército de Japón.

"Se espera de ellos que se acojan a la legalidad vigente en vez de entrar ilegalmente en la Embajada de China", ha sostenido, a pesar de que los medios de comunicación japoneses informaron de que el individuo no tenía intención de herir a otros.