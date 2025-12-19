China pide a EEUU que deje de "interferir" en sus asuntos internos ante el nuevo presupuesto en Defensa

Banderas de China (Archivo) - Europa Press/Contacto/Yuri Smityuk

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha advertido a Estados Unidos que deje de "armar" a Taiwán e "interferir en los asuntos internos" de Pekín después de que el Congreso estadounidense aprobase un nuevo presupuesto en Defensa que otorga hasta 1.000 millones de dólares (850 millones de euros) en fondos para cooperación en seguridad con Taiwán.

La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Chen Binhua, ha señalado este viernes en un comunicado que la denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAAA, por sus siglas en inglés) envía "una señal errónea a las fuerzas separatistas" de Taiwán.

En este sentido, ha pedido a Estados Unidos que se abstenga de aplicar las disposiciones del paquete legislativo --ya firmado en la víspera por el presidente Donald Trump-- relacionadas con Taiwán y ha instado al país a "adherirse al principio de una sola China".

La medida contempla hasta 850 millones de euros para la llamada Iniciativa de Cooperación en Seguridad de Taiwán, que cubre aspectos como equipos médicos, capacidades suministro y capacidades de atención a víctimas de combate.

El Ministerio de Exteriores de China ha advertido nuevamente este viernes de que cualquier medida para "armar" a Taiwán enfrentará "graves consecuencias" después de la Administración Trump anunciara una venta de armas esta semana valorada en 11.000 millones de dólares (9.000 millones de euros) que incluye lanzacohetes avanzados, obuses autopropulsados y una variedad de misiles.

"Instamos a Estados Unidos a que respete el principio de una sola China (...), detenga la peligrosa medida de armar a Taiwán, deje de perturbar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y deje de enviar mensajes equivocados a las fuerzas separatistas", ha reiterado en declaraciones a la prensa el portavoz de Exteriores, Guo Jiakun.

La Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de Estados Unidos (DSCA, por sus siglas en inglés) detalló en ocho comunicados separados que la venta de armas a Taiwán incluye 60 obuses autopropulsados y equipo relacionado por unos 4.030 millones de dólares (3.430 millones de euros).

El paquete también contempla la venta de 82 sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (M142 HIMARS, por sus siglas en inglés) por 4.050 millones de dólares (3.447 millones de euros) y, por 1.010 millones de dólares (casi 860 millones de euros), software, equipamiento y servicios para redes de misiones tácticas.