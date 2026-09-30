China pide a EEUU e Irán que retomen el memorando de entendimiento y reanuden el diálogo "lo antes posible"

Archivo - El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, durante un reciente viaje a Canadá. - Justin Tang / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han reiterado este miércoles la llamada a Estados Unidos e Irán a que retomen el memorando de entendimiento firmado el mes de junio con mediación de Pakistán y reanuden el diálogo "lo antes posible", en medio de un intento de relanzar el proceso para poner fin al conflicto en el Golfo.

"China apoya la resolución de disputas por medios políticos y diplomáticos y espera que Irán y Estados Unidos mantengan su postura pacífica, retomen el memorando de entendimiento de Islamabad y reanuden el diálogo y las negociaciones lo antes posible", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, en rueda de prensa desde Pekín.

De esta forma ha incidido en que la posición mantenida por China desde el principio del conflicto es "detener la guerra y promover la paz", apuntando que el presidente, Xi Jinping, está dispuesto a respaldar las iniciativas que lleven a la paz y la estabilidad en Oriente Próximo.

Pekín, que ha mantenido contactos con los mediadores entre Estados Unidos e Irán y actúa entre bambalinas para promover las negociaciones, viene insistiendo en que "el diálogo y la negociación son el camino correcto" para lograr el fin a la guerra abierta tras la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"La presión militar no es la solución; el diálogo y la negociación son el camino correcto", defendió el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en un reciente encuentro con su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim al Thani.