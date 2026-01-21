China pide a Reino Unido aprobar los planes para la construcción de una nueva Embajada en Londres: "Es su obligación"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este miércoles al Gobierno británico que apruebe el proyecto de construcción de una nueva Embajada china en Londres, una medida que aún no ha recibido el visto bueno de Reino Unido y que, según Pekín, "es su obligación" en el marco del Derecho Internacional.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que "el país de acogida de esa embajada tiene la obligación de ofrecer apoyo y facilitar la construcción de las misiones diplomáticas", según ha recogido el diario estatal chino 'Global Times'.

Así, ha criticado la "falta de disposición" de las autoridades británicas respecto a un plan que ha provocado un aumento de la tensión entre los dos países a medida que Londres incrementa sus acusaciones sobre posibles casos de espionaje por parte de China.

"Este proyecto goza de alta calidad y su aplicación se ha llevado a cabo de acuerdo con el protocolo diplomático internacional existente, además de en el marco de la legislación y los procedimientos estatales de Reino Unido", ha puntualizado el portavoz.

Pekín lleva años tratando de reubicar su Embajada, actualmente situada en el distrito de Marylebone, para trasladarla a una zona cerca de la Torre de Londres, un inmueble que adquirió en 2018 por 316 millones de euros.

Sin embargo, las voces críticas han expresado su preocupación por los posibles riesgos de espionaje relacionados con esta nueva sede, si bien se espera que finalmente el proyecto salga adelante. Está previsto que el primer ministro, Keir Starmer, visite China a finales de este mes a medida que busca una mejora de las relaciones con el gigante asiático.