China pide a Tailandia y Camboya evitar un aumento de la violencia en la frontera

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este martes a los gobiernos de Tailandia y Camboya evitar un aumento de la violencia en la frontera entre ambos países a medida que se registran enfrentamientos en la zona, donde ya han muerto una decena de personas.

"Como país amigo y vecino cercano de Camboya y Tailandia, China espera sinceramente que ambas partes actúen con moderación, lleguen a un acuerdo y eviten que la situación se agrave aún más", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

En este sentido, ha defendido que Pekín sigue desempeñando un "papel constructivo, a su manera, para aliviar la tensión y calmar la situación", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Sus palabras llegan poco después de que Tailandia y Camboya se hayan acusado mutuamente de violar el alto el fuego acordado tras los enfrentamientos de verano, reavivando la escalada de julio.

Los últimos enfrentamientos registrados en la frontera entra Tailandia y Camboya han dejado ahora al menos diez muertos y decenas de heridos en ambos países, que han constatado un aumento de la violencia después de que las fuerzas tailandesas atacaran durante el fin de semana posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.