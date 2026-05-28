China pide ver más allá de la "diplomacia engañosa" de Japón y contener su "neomilitarismo"

Archivo - Ceremonia de izado de la bandera nacional en la Plaza de Tiananmén, en Pekín, capital de China. - Europa Press/Contacto/Xie Han - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de China ha reclamado este jueves a la comunidad internacional que vea más allá de la "diplomacia engañosa" de Japón y trabaje para contener su "neomilitarismo", insistiendo en que Tokio da pasos en la dirección contraria a lo que promueve en una postura que viene creando tensiones entre ambos países.

"La comunidad internacional debe ver más allá de la 'diplomacia engañosa' y de la 'imagen de víctima' de Japón, y trabajar unida para contener el neomilitarismo japonés y salvaguardar la paz y la estabilidad en la región y más allá", ha asegurado el portavoz del ministerio, el coronel Jiang Bin, en rueda de prensa.

Así, ha insistido en que Japón hace una cosa y dice otra. "Cuanto más intenta blanquear esa incoherencia, más evidente se vuelve. En los últimos años, el Gobierno japonés ha incrementado drásticamente su presupuesto de defensa, ha desarrollado y desplegado armas ofensivas, ha flexibilizado las restricciones a la exportación de armas letales, ha impulsado la revisión de la Constitución pacifista, ha clamado por convertirse en una nación capaz de hacer la guerra e incluso ha promovido el abandono de los tres principios no nucleares", ha afeado.

En este sentido, Bin ha cuestionado que estas acciones vayan destinadas a una política "exclusivamente orientada a la defensa", como sostiene el Ejecutivo nipón de Sanae Takaichi.

"El militarismo japonés causó en el pasado desastres catastróficos al mundo y al propio Japón. Ahora, el 'rinoceronte gris' de un Japón remilitarizado está cobrando velocidad, generando preocupaciones inevitables y alarmando a muchos países", ha recalcado el portavoz.

China y Japón mantienen un cruce de reproches los últimos meses a cuenta del viraje en la política de defensa que abandera Takaichi, mientras que en la reciente cumbre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, denunciaron lo que consideran el "actual rumbo hacia una remilitarización acelerada" de Japón, tras señalar a Tokio como "una seria amenaza" para la paz y la estabilidad regionales.