China protesta ante Japón tras irrumpir un hombre en su Embajada y amenazar con matar a diplomáticos

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han presentado este martes una nota de protesta ante Japón después de que un hombre que se identificó como miembro de las fuerzas japonesas irrumpiera en su Embajada en Tokio, la capital japonesa, y amenazara con asesinar a diplomáticos y trabajadores de la legación diplomática.

El incidente ha propiciado un repunte de la tensión entre Pekín y Tokio, con las relaciones ya de por sí resentidas a raíz de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la cuestión de Taiwán.

Ahora, el Gobierno chino ha dicho estar "conmocionado" por este suceso, que está siendo investigado. Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la cadena japonesa NHK que el hombre habría entrado "fuertemente armado" en la Embajada, donde las fuerzas de seguridad hallaron un cuchillo después de detenerlo.

No obstante, de momento se descartan daños o heridos, si bien el Minsiterio de Exteriores chino ha insistido en que su objetivo sería "amenazar con matar a diplomáticos chinos". Lin Jian, portavoz del Ministerio, ha afirmado que el individuo en cuestión "ha admitido sus acciones".