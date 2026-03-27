China respalda a Pakistán como mediador y ofrece esfuerzos conjuntos para promover el fin de la guerra en Irán

Ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en una rueda de prensa desde Pekín. - Europa Press/Contacto/Li Xin

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha trasladado este viernes a su homólogo de Pakistán, Ishaq Dar, el apoyo de Pekín a la labor de mediación entre Irán y Estados Unidos en medio de los intentos por lograr un pacto que ponga fin a la ofensiva lanzada junto a Israel hace casi un mes, abriéndose a que haya esfuerzos conjuntos para promover el cese de la guerra en Irán.

En una llamada telefónica, el titular de Exteriores chino ha señalado que iniciar conversaciones de paz no es una tarea fácil pero ha recalcado que solo mediante negociaciones se pueden evitar más muertes en Oriente Próximo, que el conflicto se expanda y que la libre navegación vuelva al estrecho de Ormuz.

Tras constatar el interés mutuo en poner fin al conflicto y señalar que tanto China como Pakistán tienen una "posición objetiva y justa" respecto al conflicto y que sus puntos de vista "coinciden en gran medida", Wang ha valorado los "incansables esfuerzos" de Pakistán para rebajar la tensión.

Según ha dicho, China está "dispuesta a reforzar la comunicación y la coordinación estratégicas con Pakistán, a realizar esfuerzos conjuntos para promover la paz y poner fin al conflicto, y a trabajar juntos para fomentar la paz y la estabilidad regionales", recoge la agencia china Xinhua.

De esta forma, Pekín e Islamabad han acordado promover "conjuntamente un alto el fuego, el fin del conflicto y la reanudación de las conversaciones de paz, así como garantizar la seguridad de los objetivos no militares y las rutas marítimas", al tiempo que han señalado a Naciones Unidas como institución para llevar un papel de liderazgo en el proceso.

De lado de Pakistán, Dar ha reafirmado la necesidad de "restablecer la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en toda la región".

"Acordamos apoyar todos los esfuerzos destinados a garantizar el cese inmediato de las hostilidades, la reanudación de las conversaciones de paz, la protección de los no combatientes, la seguridad de las rutas marítimas y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas", ha informado el propio ministro en un mensaje en redes.